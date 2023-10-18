Российские банки подготовились к новому повышению ключевой ставки РБК: российские банки ожидают повышения ключевой ставки в октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки ожидают повышение ключевой ставки в октябре, сообщает РБК со ссылкой на экспертов и статистику Центрального банка. Специалисты, опрошенные изданием, утверждают, что на это указывает рост долга сектора перед регулятором.

В середине октября российские банки резко нарастили заимствования у ЦБ. <…> Рост долга сектора перед регулятором — признак того, что банки ожидают серьезное повышение ключевой ставки на ближайшем заседании 27 октября, — рассказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Как сообщается, объем заимствований банков у регулятора к 12 октября вырос до 6,98 трлн рублей. Уже 13 октября эта сумма подскочила до 7,14 трлн, а 17 октября снизилась до 3,27 трлн рублей.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее рассказал, что ЦБ РФ не исключает дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для достижения инфляции в 4% в 2024 году. Регулятор в сентябре спрогнозировал, что ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 11,5–12,5%.

Позднее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центральный банк России на ближайшем заседании действительно может поднять ключевую ставку, но, по его словам, делать точные прогнозы пока рано. Депутат отметил, что это решение будет в первую очередь зависеть от курса рубля по отношению к доллару и евро.