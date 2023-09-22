Российские банки выступили против новых игроков на платежном рынке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Банки и маркетплейсы в России выступили против предоставления новым игрокам права принимать платежи, сообщает РБК. В решении, которое ранее приняли в Центробанке, они увидели риски мошенничества и отмывания денег.

По данным источника, соответствующие письма подготовлены Ассоциацией банков России (АБР) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Речь о законопроекте, который разработал российский ЦБ в начале 2022 года. Документ подразумевает предоставление права на оказание услуг по приему платежей финтех-компаниям, страховщикам, брокерам и другим. Он еще не внесен в Госдуму.

В АБР выступили против инициативы, выразив уверенность, что это может привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег, темпов развития рынка электронной торговли и нарушению прав граждан и организаций. В АКИТ тем временем призвали к дополнительной проработке документа.

Соответствующие письма отправлены в Минфин, Минцифры, Минэкономразвития и ЦБ.

В июле КИВИ Банк сообщил о временном и частичном ограничении вывода денежных средств с кошельков на банковские счета и снятии наличных из-за претензий Центрального банка РФ. В QIWI отметили, что у Банка России после проверок возникли вопросы к отчетности и ведению документации.