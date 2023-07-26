QIWI ограничила вывод средств с кошельков и снятие наличных КИВИ банк временно ограничил вывод средств и снятие наличных из-за претензий Центробанка

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КИВИ банк сообщил о временном и частичном ограничении вывода денежных средств с кошельков на банковские счета и снятии наличных из-за претензий Центрального банка РФ, говорится на сайте кредитной организации, пишет ТАСС. В QIWI отметили, что у Банка России после проверок возникли вопросы к отчетности и ведению документации.

Представители кредитной организации заявили, что ограничительное предписание от ЦБ вступает в силу с 26 июля. Там уточнили, что банк находится в контакте с регулятором с целью уточнения всех необходимых деталей и устранения недочетов.

Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных, — сообщили в банке.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых. В регуляторе добавили, что сегодняшние темпы прироста цен превысили 4% в перерасчете на год, они продолжают расти.

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил NEWS.ru, что из-за повышения ключевой ставки до 8,5% подорожают все виды кредитов, кроме ипотеки. Эксперт не исключил, что в будущем регулятор продолжит повышать ставку.