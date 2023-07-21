ЦБ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с сентября 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых, сообщается на сайте регулятора. В последний раз ЦБ изменял ставку в сентябре 2022 года. В Банке России отметили, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Также увеличились инфляционные ожидания.

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых, — указано в сообщении.

Центральный банк России до этого опубликовал отчет, согласно которому внешний долг страны находится на рекордно низком уровне по отношению к ВВП. Он составляет примерно 15%. В мае данный показатель составлял 16,6%.

Согласно данным на конец марта 2023 года, внешний долг России составлял 27,35 триллиона рублей. В этот показатель входит как государственный, так и корпоративный долг. Максимальный уровень государственной задолженности по отношению к ВВП был зафиксирован в 1999 году, когда он достиг отметки 91%.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова ранее заявила, что роста госдолга России не избежать с учетом нынешних условий. По ее словам, ведомство намерено удержать его в безопасных границах, составляющих 20% от общего объема ВВП.