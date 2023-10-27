Набиуллина объяснила резкий рост ставки ЦБ Набиуллина: резкий рост ставки ЦБ вызван ускорением инфляции в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина обосновала резкое повышение ключевой ставки до 15% ускорением инфляции. По ее словам, которые приводятся на YouТube-канале ЦБ РФ, темпы роста цен превзошли ожидания ЦБ.

Цены растут высокими темпами. Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление сохраняется и в октябре, — сказала Набиуллина.

Ужесточение денежно-кредитной политики выражается в росте привлекательности сбережений и «охлаждении» кредитования, отметила глава ЦБ. Расширение спроса все больше превышает возможности роста предложения, поэтому цены растут, пояснила она. Можно ограничить рост цен на отдельные товары, но такие меры не работают долго, констатировала Набиуллина.

Глава ЦБ также озвучила обновленный прогноз по инфляции на 2023–2024 годы. При новой оценке учитывался фактический рост цен и повышение бюджетных расходов, указала она.

В этом году цены вырастут на 7–7,5%, в следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4-4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%, — заявила руководитель Центробанка РФ.

27 октября по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ объявил о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, до 15% годовых. Рубль укрепился на фоне решения ЦБ, так, по состоянию на 16:15 на торгах МосБиржи доллар упал до 93,29 рубля, на 67 копеек.