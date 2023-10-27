ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку до 15%: зачем это надо, что с рублем Центробанк России резко повысил ключевую ставку до 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Зачем это нужно, что будет с рублем в будущем?

«Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15,00% годовых», — говорится в пресс-релизе.

Почему ЦБ РФ повысил ключевую ставку

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центральный банк России выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер оказывает влияние на уровень инфляции.

В ЦБ пояснили, что значительно усилилось инфляционное давление: рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, сохраняются высокие темпы кредитования. В таких условиях необходимо ужесточение кредитно-денежной политики.

Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. В августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 п. п., в сентябре добавили еще один — до 13% годовых.

Что будет с инфляцией

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7–7,5% против 6–7% в прежнем прогнозе.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщили в Центробанке.

В ЦБ заявили, что принятое решение ускорит формирование условий в экономике, необходимых для сбалансированного роста кредитования и обеспечения устойчивых дезинфляционных тенденций.

«Это в том числе означает, что в 2024 году проинфляционный эффект от более высокого бюджетного стимула на внутренний спрос будет компенсирован меньшим кредитным импульсом», — отмечается в пресс-релизе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с рублем

Курс рубля укрепился после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 15% годовых, следует из данных на Московской Бирже.

При этом доллар снизился на 1,13% и остановился на уровне 92,9 рубля, евро — 98,19 рубля, а юань — 12,653 рубля.

До решения Банка России американская валюта была на отметке 93,32 рубля, а евро — 98,59 рубля. Китайский юань составлял 12,716 рубля.

В чем смысл резкого повышения ставки

Финансовый аналитик Александр Разуваев объяснил NEWS.ru выгоду от резкого повышения ставки ЦБ РФ до 15%.

«Это ужесточение монетарной политики. Это хорошо для рубля, очень хорошо для вкладчиков — проценты по вкладам вырастут сильно и необлагаемый минимум — до 150 тысяч рублей. Рубль становится валютой сбережения. Это показывает, что наши власти решили сделать рубль крепким. Годовая инфляция оказалась выше ожидаемой. Но мое мнение: цикл повышения ставки близок к завершению, иначе экономика может свалиться в рецессию», — высказался он.

Эксперт добавил, что ситуация не выгодна для людей, которые привыкли жить в кредит, а также для тех, кто хочет взять ипотеку.

«Это же конъюнктура. Сейчас ставка высокая, так как рубль упал и все такое. А ставка 4,25% была в ковид, потому что все так дико орали: помогите, дайте дешевую ипотеку, из-за чего стоимость жилья повысилась, предприятия орали», — добавил Разуваев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку

Экономист Дмитрий Потапенко заявил NEWS.ru, что Центробанк, вероятно, начнет снижать ключевую ставку перед выборами президента России, которые, ориентировочно, пройдут 17 марта 2024 года. При этом, по мнению эксперта, снижение ставки ЦБ вряд ли будет резким.

«Вероятно, опускать ключевую ставку начнут перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 года. Чтобы показать, что ситуация в экономике налаживается. Но делать это будут медленно, а значит, и ставки по кредитам будут относительно высокими еще долго», — сообщил экономист.

Он также отметил, что ЦБ больше не может влиять на курс рубля повышением ставки. В результате в России дорожают ипотека и кредиты для бизнеса, людям становится сложно планировать покупку жилья и развитие своих компаний.

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