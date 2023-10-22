Экономист рассказал, благодаря чему может укрепиться курс рубля Экономист Абрамов: рубль укрепится при использовании в расчетах за импорт

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Курс рубля может укрепиться, если его использовать в расчетах за импорт, заявил в интервью агентству ПРАЙМ заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Он также подчеркнул важность верной оценки рублевых запасов в распоряжении нерезидентов, включая их доходы от поставок в РФ.

По информации ЦБ РФ, более половины отечественных поставок в Европу в августе текущего года оплачивались рублями. Кроме того, российская валюта доминирует в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и странами Карибского региона. По словам Абрамова, это может эффективно повлиять на рубль, но многое зависит от валюты расчетов за импорт.

Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте, — сказал эксперт.

Он также предупредил, что если нерезиденты завышают цены при поставках в Россию, рублей на их счетах копится больше. Их обмен на валюту вновь ослабит российские деньги, заключил Абрамов.

Ранее аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, участвовавшие в макроэкономическом опросе ЦБ, ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023 год и на последующие три года. Несмотря на недавнее укрепление рубля, в будущем эксперты ждут ослабления российской валюты. По данным ЦБ, в 2024 году средний курс составит 94 рубля за доллар, в 2025 году — 97,5 рубля за доллар.

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявлял, что в ближайшие месяцы курс рубля будет укрепляться. Эксперт уточнил, что доллар в новом году упадет до уровня 80 рублей за единицу. Более того, к президентским выборам в России, которые пройдут весной 2024 года, курс вернется к нормальным значениям. Возможно, что курс американской валюты составит 70 или даже 65 рублей, добавил аналитик.