Рубль укрепился после увеличения ключевой ставки Курс доллара снизился на 1,13% после решения ЦБ поднять ключевую ставку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля укрепился после решения Центрального банка России поднять ключевую ставку до 15% годовых, следует из данных на Московской Бирже. Так, доллар снизился на 1,13% и остановился на уровне 92,9 рубля, евро — 98,19 рубля, а юань — 12,653 рубля.

До решения Банка России американская валюта находилась на отметке 93,32 рубля, а евро — 98,59 рубля. Курс китайского юаня составлял 12,716 рубля.

Банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых 27 октября. В ЦБ уточнили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора, а инфляционные прогнозы сохраняются на повышенных уровнях. В нынешних условиях необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, добавили в ЦБ.

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко предположил, что регулятор будет опускать ключевую ставку очень постепенно. По его словам, вероятнее всего, ее начнут снижать перед выборами президента, чтобы показать улучшение экономической обстановки. Эксперт также заявил, что Центробанку необходимо было поднять ключевую ставку сразу до 15,5–17%. В этом случае она могла бы оказать влияние на курс.