Эксперт рассказал, когда начнут опускать ключевую ставку Экономист Потапенко: ключевую ставку начнут опускать перед выборами президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк будет опускать ключевую ставку очень постепенно, рассказал NEWS.ru экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. По его словам, вероятнее всего, ее начнут снижать перед выборами президента, чтобы показать улучшение экономической обстановки.

Но так как ключевую ставку поднимают постепенно, то и опускать ее тоже будут постепенно. Возможно, опускать ее начнут перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 года, чтобы показать, что ситуация в экономике налаживается. Но делать это, повторюсь, будут медленно, а значит, и ставки по кредитам будут относительно высокими еще долго, — объяснил Потапенко.

Экономист также заявил, что Центробанку необходимо было поднять ключевую ставку сразу до 15,5–17%. В этом случае она могла бы оказать влияние на курс. Резкое ее снижение, в свою очередь, сделало бы кредиты более дешевыми, объяснил он.

Ранее представители бизнеса и аналитики заявили, что денежно-кредитная политика Центробанка недостаточно жестка для выполнения цели по инфляции. В частности, аналитики считают, что регулятору потребуется увеличить ставку до 15% для достижения инфляции в 7% к концу 2023 года и снижению ее уровня до 5,1% к концу 2024 года.