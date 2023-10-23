Центробанк обвинили в недостаточной жесткости «Коммерсант»: компании и аналитики требуют от ЦБ большей жесткости

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Денежно-кредитная политика Центробанка не достигла необходимой степени жесткости для выполнения цели по инфляции, считают представители бизнеса и аналитики, опрошенные «Коммерсантом». По их данным, в 2024 году в стране с большой долей вероятности наступит рецессия.

В октябре индикатор бизнес-климата вырос с 6 до 6,2 пункта за счет улучшения ожиданий, в то время как показатель деловой среды упал с 1 до −0,4 пункта. Первые оценки впервые с начала текущего года ушли в минус на фоне резкого ухудшения оценок выпуска и спроса, а также оценок отпускных цен, их прогнозов и издержек. В частности проблемы с объемом выпуска и спросом наблюдаются в промышленности и оптовой торговле.

Институт Гайдара связывает рост оптимизма компаний с позитивной динамикой спроса, которая за месяц выросла с 0 до +8 пунктов и достигла лучших значений с февраля 2022 года. Показатель вырос на фоне снижения планов выпуска в сентябре — октябре вместе со снижением дефицита запасов готовой продукции. Аналитики Telegram-канала MMI отмечают, что индекс текущей ситуации свидетельствует о балансировании экономики между ростом и спадом.

Но дело не в спросе. Индекс спроса последние три месяца в плюсе, а индекс выпуска — в минусе. Спрос растет, а выпуск сокращается (по-видимому, из-за дефицита ресурсов и санкционных ограничений), — уверены они.

Российские макроэкономисты придерживаются аналогичного мнения. Их позиция сводится к необходимости в более жесткой денежно-кредитной политике Центробанка. В частности аналитики считают, что регулятору потребуется увеличить ставку до 15% для достижения инфляции в 7% к концу 2023 года и снижению ее уровня до 5,1% к концу 2024-го.

Повышение ключевой ставки до 14% поможет охладить рост цен, но повысит риск рецессии в следующие шесть месяцев выше 70%. Разница кривых доходностей коротких и длинных ставок ОФЗ ясно говорит о росте риска рецессии из-за охлаждения кредита. Рынок ждет как минимум двукратного повышения ставки до конца первого квартала 2024 года и ее пик в 15,25%, снижение — со второго квартала 2024 года, — заявил Александр Исаков из Bloomberg Economics.

Ранее сообщалось, что в период с 22 по 29 сентября международные резервы России сократились на 1,3%, теперь их общая сумма составляет $568,4 млрд. Отмечается, что объем резервов уменьшился по большей части за счет отрицательной переоценки.