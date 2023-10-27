Банк России повысил ключевую ставку ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых

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Банк России повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых, говорится на сайте регулятора. В ЦБ уточнили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора, а инфляционные прогнозы сохраняются на повышенных уровнях. Согласно публикации, в нынешних условиях необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью ограничить масштаб отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году.

Совет директоров Банка России 27 октября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 15,00% годовых, — говорится в релизе.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин предположил, что повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 27 октября не поможет рублю укрепиться. Этот инструмент так уже не работает, в противном случае не потребовалось бы обязывать экспортеров продавать свою валютную выручку на бирже, считает он.

Риелтор Екатерина Никитина ранее предположила, что к концу 2023 года в Москве произойдет падение спроса на вторичное жилье в пределах 25–30%. По ее словам, это связано с поднятием средней ипотечной ставки. При этом цены на «вторичку» упадут не раньше нового года, прогнозирует специалист.