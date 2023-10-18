Стало известно, укрепится ли рубль после возможного повышения ставки ЦБ Аналитик Сироткин: новое повышение ключевой ставки не укрепит курс рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможное повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 27 октября не поможет рублю укрепиться, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин. Этот инструмент так уже не работает, считает эксперт. В противном случае не потребовалось бы обязывать экспортеров продавать свою валютную выручку на бирже, отметил он. Как напоминает NEWS.ru, это сделано, чтобы в России не было дефицита долларов и евро и их курс снижался.

Рубль недавно укрепился [после указа президента о валютной выручке экспортеров], но я не вижу предпосылок для его дальнейшего укрепления даже за счет повышения ключевой ставки. Этот инструмент сегодня, к сожалению, не работает, — сказал Сироткин.

Эксперт напоминает, что 11 октября президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий ряд экспортеров продавать валютную выручку. Курс доллара тогда в ответ упал ниже психологически важной отметки в 100 рублей, напомнил Сироткин.

Уже по итогам первой минуты торгов в четверг, 12 октября, курс доллара провалился до 96,59 рубля, курс евро опустился ниже 103 рублей впервые с 29 сентября, юань упал до 13,2 рубля. На пике укрепления рубля доллар опускался до 96,45 рубля (-3,7% к уровням закрытия среды), евро — до 102,6 (-3,5%).

Между тем банки готовятся к очередному повышению ключевой ставки в октябре. В текущем месяце они резко нарастили заимствования у Центробанка. 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн рублей, 13 октября — до 7,14 трлн рублей. А 17 октября они снизились до 3,27 трлн рублей, следует из данных регулятора.

Эксперты считают рост заимствований у ЦБ признаком того, что банки ожидают серьезного повышения ключевой ставки регулятором на ближайшем заседании. Оно состоится в пятницу, 27 октября.