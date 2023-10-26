Аналитик рассказал, что будет с рублем в 2024 году Аналитик Разуваев предрек очередное падение рубля в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ожидать, что к президентским выборам 2024 года рубль укрепится и курс к доллару составит 80 рублей, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Он также выразил надежду, что со следующего года Белоруссия перейдет на российский рубль. При этом после выборов, учитывая нынешнюю политику и ситуацию в мире, нельзя исключать, что постепенно рубль вновь начнет падать, добавил эксперт.

Чего точно можно ожидать в 2024 году — что к президентским выборам рубль укрепится и курс рубля к доллару составит 80 рублей точно, а может и 70--65. Более того, я надеюсь, что со следующего года Белоруссия перейдет на российский рубль. По сравнению с нами это маленькая страна, поэтому это решение будет выгодным. После выборов, учитывая нынешнюю политику и ситуацию в мире, нельзя исключать, что постепенно рубль вновь начнет падать, — рассказал Разуваев.

Ранее Разуваев рассказал, что до президентских выборов в России точно не стоит ждать событий, подобных дефолту. По его словам, россиянам «можно спать спокойно», поскольку у страны очень низкое отношение долга к ВВП. При этом он отметил, что риск дефолтов есть всегда, если заемные ресурсы выдаются компаниям дороже из-за роста ставки и их финансовое положение становится хуже. Но массовых дефолтов в ближайшем будущем ожидать не стоит, уверен Разуваев.