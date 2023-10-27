Стало известно, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку Экономист Потапенко: ставку ЦБ могут начать снижать перед выборами президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк, вероятно, начнет снижать ключевую ставку перед выборами президента России, которые ориентировочно пройдут 17 марта 2024 года, заявил NEWS.ru экономист Дмитрий Потапенко. При этом снижение ставки ЦБ вряд ли будет резким — скорее всего, его будут проводить так же постепенно, как проводят повышение ставки сейчас, говорит аналитик.

Вероятно, опускать ключевую ставку начнут перед выборами президента, которые состоятся в марте 2024 года. Чтобы показать, что ситуация в экономике налаживается. Но делать это будут медленно, а значит, и ставки по кредитам будут относительно высокими еще долго, — сказал Потапенко.

Он также отметил, что ЦБ больше не может влиять на курс рубля повышением ставки. В результате, говорит Потапенко, в России просто дорожают ипотека и кредиты для бизнеса, и людям становится очень сложно планировать покупку жилья и развитие своих компаний.

На заседании 27 октября Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку, на этот раз до 15%. До этого, начиная с 21 июля, Центробанк уже трижды ее поднимал. Сначала — с 7,5% до 8,5%, потом — до 12%, а затем — до 13%. Все это делалось для укрепления рубля — ведь чем дороже кредиты в рублях, тем более дефицитной становится национальная валюта. Впрочем, как уже неоднократно отмечали эксперты, из-за санкций в стране сейчас в первую очередь сложился дефицит иностранной валюты, поэтому изменение ключевой ставки почти не влияет на курс рубля.