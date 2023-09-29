Ставки по вкладам и счетам выросли: у кого самые выгодные предложения Или подождать очередного повышения ставки ЦБ

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После повышения ключевой ставки Центробанка 15 сентября обычные банки все еще продолжают поднимать ставки по вкладам и накопительным счетам. NEWS.ru решил сравнить предложения банков, чтобы узнать, какие из них наиболее выгодны, а также спросить у экспертов, что лучше: оформлять вклады и накопительные счета сейчас или подождать еще одного повышения ключевой ставки.

Как ЦБ повышал ставку

Российские банки все последние месяцы поднимают ставки по кредитам, ипотеке и вкладам из-за роста ставки Центробанка. В этом году регулятор долго не предпринимал никаких действий, но из-за начавшегося этим летом сильного ослабления рубля он 21 июля поднял ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, а затем, когда это не особо помогло рублю, внепланово сделал это 15 августа и повысил ставку сразу с 8,5% до 12%.

Третье повышение произошло совсем недавно — 15 сентября регулятор увеличил ставку еще на один процентный пункт — до 13%. Банк России отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что стало происходить со ставками по вкладам

Рост ставки стал причиной роста интереса россиян к депозитам. Ранее в финансовом маркетплейсе «Сравни» провели на эту тему исследование, а его данные предоставили NEWS.ru. Как стало известно еще неделю назад, ряд банков из топ-30 подняли ставки на 0,5–1 процентный пункт практически сразу после опубликования решения ЦБ (то есть, к примеру, с 12% до 13% годовых). Но в основном изменения касаются только краткосрочных вкладов на 1–3 месяца, реже — на полгода. О том, что именно такие вклады наиболее выгодны в последние месяцы, NEWS.ru ранее говорили и другие эксперты.

Но интересно, что максимальная ставка по вкладу тогда составляла 13%. Аналитики «Сравни» отмечали, что до конца года ставки по вкладам могут вырасти еще на 0,5–1 процентный пункт — до 13,5–14%, даже если ключевая ставка не изменится.

Продолжили ли ставки по вкладам расти

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 российских банков продолжает рост, отмечает ЦБ. Как следует из его данных, ставка по итогам второй декады сентября достигла 9,77%, что является максимальным значением с июня прошлого года.

Недавно стало известно, что ставки по вкладам Промсвязьбанка выросли до 11,5%. Такое предложение актуально по депозиту «Мой доход» при сумме вклада от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. и сроке в 122 дня. Проценты могут быть еще выше: надбавка к ставке для тех, кто получает пенсию или зарплату на карту банка, составляет 0,1 процентного пункта (п. п.). Для тех, кто откроет вклад онлайн, — 0,15 п. п.

Ставки поднял и «ОТП банк». Новые и действующие клиенты могут оформить в мобильном приложении депозит «Растущий процент» на срок шесть месяцев с лестничной ставкой до 12% годовых. Так, в период с 1-го по 62-й день ставка будет составлять 8% годовых, с 63-го по 124-й день — 10% годовых, а со 125-го дня по 186-й день ставка будет равна 12%. Минимальная сумма открытия вклада — 10 тыс. рублей. Премиальным клиентам банк предлагает вклад Premium со сроком на девять месяцев или год со ставкой от 10,15% до 10,35% годовых при открытии в мобильном банке. При оформлении в отделениях банка процентная ставка — 10% годовых. Вклад можно открыть на минимальную сумму от 1,5 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С сегодняшнего дня, как сообщает Forbes, ставки повысил и ВТБ — причем на два процентных пункта. В зависимости от срока и типа продукта вкладчики смогут разместить средства по ставке до 13% годовых. Для клиентов, которые переведут свою пенсию в банк, максимальная доходность составит 14% годовых.

Солид Банк поднял ставки по всей линейке вкладов, и теперь максимальная эффективная ставка равна 15,666% годовых с учетом капитализации для вклада «Детский». Такой депозит открывается в пользу несовершеннолетнего лица. Минимальная сумма по вкладу — 5 тыс. руб., а процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ РФ (сейчас она составляет 13%, но, видимо, в банке рассчитывают на ее рост в будущем), срок вклада — три года (1096 дней); пополнение вклада не ограничено, а проценты капитализируются ежеквартально.

По данным сервиса «Банки.ру», самую выгодную ставку сейчас предлагает Свой Банк — до 13,99% годовых при вкладе на 91 день от 300 тыс. до 10 млн руб.

Что происходит с накопительными счетами

Тем временем ставки растут и по накопительным счетам. Как отмечает «Российская газета», с 1 октября максимальная ставка в ПСБ поднимется до 12,5% и будет действовать всего два месяца, но базовая ставка останется на обычном уровне в 7%. А в ВТБ же максимальная доходность с октября составит 13% при начислении процентов на минимальный остаток и 11% на ежедневный. А через четыре и три месяца соответственно ставка опустится до тех же 7%, что у ПСБ.

Также с 26 сентября ставку по накопительному счету «#Акционный» поднял Росбанк. Она выросла на один процентный пункт и теперь составляет 12% годовых. Условия также действуют ограниченное время — только первые два месяца, как в ПСБ, и для новых клиентов. Далее же ставка резко упадет до 3,5%. О повышении ставки по накопительному счету на 1,3 процентных пункта объявил и Банк ДОМ.РФ, там она выросла до 11,3%. Для зарплатных клиентов доступна надбавка по вкладу и накопительному счету в размере 0,2 процентного пункта, добавили там.

По данным сервиса «Банки.ру», максимальную ставку по накопительному счету сейчас предлагает Московский кредитный банк (МКБ) — до 14% годовых, затем идут Газпромбанк (13,5%) и Локо-Банк (12,5%). Но, как и в предыдущих случаях, нужно внимательно изучать сроки действия этих предложений.

Открывать счета и вклады сейчас или подождать

Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке, которая в теории может подняться еще сильнее, пройдет 27 октября. И возникает вопрос: открывать ли вклад сейчас или подождать, пока банки при положительном решении ЦБ еще раз поднимут проценты по депозитам и счетам.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс«· Александр Шнейдерман в разговоре с NEWS.ru предположил, что банки увеличивают сейчас процентные ставки в ожидании подъема ключевой. «Но выбор зависит от ваших финансовых целей. Если вам важен доступ к средствам в краткосрочной перспективе, то краткосрочные вклады и накопительные счета могут быть предпочтительными. Тем более что сейчас ситуация не очень понятна и можно положить деньги на вклады на месяц, чтобы посмотреть, будут ли ставки расти еще», — сказал эксперт.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин полагает, что повышение ставок по вкладам в крупных банках обусловлено тем, что они переманивают клиентов из банков «второго и третьего десятка». При этом аналитик не ждет, что в ближайшие месяц-два Центробанк изменит ключевую ставку. Сироткин также обращает внимание на то, что через 1,5–2 месяца банки уже начнут предлагать новогодние вклады с повышенными процентами. Впрочем, сезонные предложения есть и сейчас.

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