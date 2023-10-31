Ставки по вкладам выросли: где самый лучший процент, спешить ли с открытием Эксперт Рогачевский советует не спешить с открытием банковских депозитов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Спустя несколько дней после того как ЦБ повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых, банки начали обновлять условия по депозитам. Об этом, частности, объявил Сбербанк, где максимальная ставка по вкладам достигла 14% годовых. Впрочем, некоторые банки готовы предложить и более высокий процент. NEWS.ru cобрал самые интересные предложения, а эксперты рассказали, стоит ли открывать вклад прямо сейчас.

Что заставило банки поднять ставки

На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку с 13% до 15% годовых, что даже несколько превзошло ожидания аналитиков. Это стало уже четвертым повышением ставки регулятором за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%.

Таким образом регулятор пытается бороться с инфляцией. Когда он поднимает ключевую ставку, кредиты для людей и компаний становятся более дорогими. А если кредиты в рублях станут менее доступными, значит, и сами рубли тоже станут более дефицитными. Их у населения станет меньше, что будет тормозить рост цен. При этом вместе с ростом ставок по кредитам растут и ставки по вкладам. Чем выше ставка ЦБ, тем дороже кредиты и выгоднее депозиты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменились ставки по вкладам у Сбербанка

Сбербанк повысил ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев. Помимо этого, теперь по вкладу «Лучший %» для подписчиков «СберПрайм+» предусмотрена надбавка в один процентный пункт (независимо от срока депозита), как и по «СберВкладу». «В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода», — отметили в банке.

Какие банки повысили ставки

NEWS.ru изучил обновленные условия банков по вкладам и узнал, где искать самые высокие проценты.

В банке «Тинькофф» максимальная ставка по вкладам сегодня составляет 14,1%, а с учетом капитализации (для тех, кто решит оставлять заработанные проценты на вкладе) — 15,04%. Ставка действует на срок от шести месяцев до года. Минимальная сумма для внесения на депозит — 50 тыс. рублей.

МТС Банк объявил повышении ставок во вторник, 31 октября. «МТС Вклад» теперь предлагает доходность до 15% на 120 дней. Эти условия — для новых клиентов или тех, кто закрыл депозит более месяца назад. А для действующих вкладчиков самая выгодная ставка в 14% действует на полугодовые депозиты.

Московский кредитный банк также обещает до 15% годовых по вкладу «МКБ. Перспектива». Максимальный процент действует на сроке 185 дней и при условии покупок по картам МКБ не менее чем на 10 тыс. рублей в месяц.

В Хоум-банке максимальную ставку в 14,65% можно получить, если положить от 1,5 млн рублей на депозит сроком на шесть месяцев.

Росбанк еще 28 октября повысил ставку по вкладу «Надежный» до 14%. Основные условия: сумма вклада — от 15 тыс. до 1 млн, срок размещения — шесть месяцев, выплата процентов в конце срока.

Аналогичную ставку — 14% — предлагает Абсолют-банк по вкладу «Турбо» на срок 271–360 дней. Минимальная сумма для внесения на депозит составляет 10 тыс. рублей.

Какие еще банки собираются поднять ставки

О планах в ближайшее время повысить ставки ранее сообщили банк «Открытие» (входит в группу ВТБ), Газпромбанк и Совкомбанк. В Промсвязьбанке, банке «Зенит» и банке «Русский стандарт» заявили, что будут отталкиваться от рыночной конъюнктуры. В ВТБ напомнили, что меняли условия по вкладам в конце сентября и дальнейший пересмотр будет также зависеть от рыночной конъюнктуры.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова допустила, что в ноябре-декабре банки будут запускать новые промопредложения и «активно продвигать максимальные доходности на длинных сроках — 2–3 года». Новый ориентир доходности таких продуктов — 14,5–15% годовых, отметила она.

Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов тоже прогнозирует ставки по вкладам на уровне 14–15% в преддверии новогодних праздников.

Стоит ли открывать вклад сейчас или подождать

Глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с NEWS.ru допускает, что ближе к концу года банки могут запустить предновогодние акции. «Банки по-своему задают тон Нового года, вводя кратковременные акционные продукты. Скорее всего, этот год не станет исключением. Если банку будет необходимо срочно привлечь денежные ресурсы, то, несомненно, появится и новогодняя акция», — рассуждает он.

Но эксперт считает, что в этом году проценты по акционным продуктам будут незначительно отличаться от ставок по обычным вкладам. Поэтому особого смысла ждать новогодних предложений эксперт не видит.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, вероятность увеличение ставок по депозитам к Новому году маловероятна, так как в текущем году ЦБ вряд ли поднимет ключевую ставку еще раз. Однако и спешить с открытием вклада тоже не стоит, рассказал эксперт NEWS.ru. Он отметил, что пока не все банки отразили повышение ключевой ставки в своих предложениях.

На что обратить внимание при открытии вклада

При открытии вклада эксперты советуют обращать внимание на банк и его устойчивость. Далее следует смотреть, есть ли в банке, в котором вы хотите открыть вклад, интересующая вас программа. Следующим пунктом, естественно, идет договор: сроки, суммы, проценты и другие условия.

Процент будет зависеть от срока размещения средств. Наиболее выгодны сегодня вклады на срок три-шесть месяцев, а при увеличении (или уменьшении) срока ставка, скорее, будет ниже.

Оцените возможности банка пересматривать ставки в будущем, так как это может влиять на ваши доходы в долгосрочной перспективе. И не забывайте, что с части процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2023 году, будет необходимо уплатить НДФЛ в размере 13%.

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