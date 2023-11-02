В РФ пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения: что ждет россиян «Коммерсант»: власти РФ хотят ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российское правительство намерено побудить регионы с 2024 года ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения. Что об этом известно, как будет производиться расчет?

Как будут устанавливаться тарифы на электроэнергию в 2024 году

Власти намерены привязать тарифы на электроэнергию для населения к объемам потребления. В этом случае ставка тарифа будет увеличиваться при росте расходования электроэнергии.

По данным «Коммерсанта», если регион пойдет на внедрение подобной практики, то у него будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов для населения) по разработанной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) формуле.

ФАС подтвердила планы правительства ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию. В Министерстве энергетики РФ позитивно оценивают инициативу правительства. Ведомство ожидает, что при применении новой модели удастся обеспечить контроль за оплатой электроэнергии бизнесом.

«Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта РФ», — объяснили в Минэнерго.

Зачем это нужно

Переход на дифференциацию тарифов даст возможность снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом. В начале 2022 года максимальный объем субсидии увеличили до 241 млрд рублей, в 2023 году правительство позволило регионам превысить ограничение на фоне всплеска инфляции, что привело к резкому росту тарифов для бизнеса в ряде регионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФАС планировала зафиксировать уровень перекрестного субсидирования на 2024 год в объеме 291 млрд рублей, однако правительство отказало и распорядилось, чтобы регионы ввели дифференциацию тарифов.

Как изменения скажутся на тарифах для граждан

Конечную стоимость за электроэнергию для граждан будут определять региональные тарифные органы. В Федеральной антимонопольной службе обратили внимание, что ставки для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. При этом ФАС намерена проконтролировать эти решения.

«Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать „перекрестку“ через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии», — объяснил собеседник «Коммерсанта».

Такой моделью уже пользуются в Кузбассе, Крыму и Севастополе, а также в ЛДНР.

Что известно о росте тарифов на электроэнергию в 2024 году

Из-за роста издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике, было принято решение повысить оптовые тарифы на газ для всех категорий потребителей, а также скорректировать параметры индексации платы россиян за коммунальные услуги в 2024–2026 годах.

Индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1 июля 2024 года составит 8,9%, с июля 2025 года — 6%, с июля 2026 года — 5%.

«Что касается тарифов на электроэнергию, то регионы самостоятельно устанавливают льготные тарифы, снижая их на 30%, для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты», — добавили в Минэнерго.

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