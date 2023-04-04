Путин пообещал оставить без изменений тарифы ЖКХ в ближайшие полтора года Путин заявил, что в России в ближайшие полтора года индексации тарифов ЖКХ быть не должно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие полтора года, до июля 2024 года, не должно быть индексации тарифов на услуги ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш», передает ТАСС. Глава государства добавил, что благодаря переносу индексации появились средства для развития системы ЖКХ в регионах.

С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть, — сказал Путин.

Индексация тарифов на ЖКХ должна была произойти в июле 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на декабрь 2022 года. Коммунальные услуги подорожали на 9%. После реализации тарифных решений ежемесячный платеж на семью из трех человек вырос на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — еще на 248 рублей, а с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц.

Ранее стало известно, что Минстрой хочет распространить в России умные счетчики воды и тепла, а расходы на их установку и обслуживание включить в коммунальные тарифы. Обязанность по установке предлагают возложить на ресурсоснабжающие организации.