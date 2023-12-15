Россиянам рассказали, как подорожает молочный шоколад в 2024 году Экономист Плугов: цены на молочный шоколад в России к весне вырастут на 20%

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К концу января 2024 года молочный шоколад в России может подорожать на 10–15%, а к весне — на 20%, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Эксперт связывает это с ростом мировых цен на какао-сырье. Многое будет зависеть от процента содержания какао в конкретном шоколаде, уточнил он.

Молочный шоколад к концу января будущего года подорожает на 10–15%, а к весне — на 20% от текущего уровня. Многое будет зависеть от процента содержания в нем какао. Тот шоколад, в котором содержится 20–25% какао, может вырасти в цене несущественно за счет, например, дешевеющего сахара. А тот, в котором содержится от 40% какао, подорожает более заметно, — заявил Плугов.

Эксперт напомнил, что только в ноябре средние мировые цены на какао-бобы выросли еще на 11%. Растет также стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-порошка, то есть всех ингредиентов, которые используются при производстве шоколада, шоколадных конфет, батончиков и подобной продукции.

За год цены на какао-сырье в среднем выросли на 30–35% в долларах, а в рублевом выражении — более чем в два раза, уточнил Плугов. Он также отметил, что горький шоколад, в котором содержание какао выше, может подорожать к весне на 40%.

Ранее сообщалось, что стоимость шоколадных изделий в России в 2024 году может вырасти примерно на 20% из-за резкого подорожания какао-бобов, ослабления рубля и роста расходов производителей на упаковку и логистику. Логистика подорожала примерно на 35%, а транспортная упаковка — на 50%. В то же время некоторые кондитеры считают, что 20% — не предельный показатель роста цен, так как данное повышение не поможет производителям покрыть расходы.