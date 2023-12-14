Что будет с курсом рубля и ценами на яйца: 6 экономических заявлений Путина Президент Путин: ситуация с ценами на яйца будет исправлена в ближайшее время

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Президент России провел сегодня большую пресс-конференцию и прямую линию с россиянами в формате телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой рассказал о том, как Россия переживает санкции, какие проблемы появились из-за них в стране и как их будут решать. Главные заявления президента об экономике — в обзоре NEWS.ru.

Выдержит ли российская экономика санкции

Одним из первых Владимиру Путину задал вопрос ведущий программы Павел Зарубин. Он спросил, какой у российской экономики запас прочности. «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед», — сказал президент.

Он также отметил, что финансово-экономическая система страны сейчас достаточно устойчива, что стало сюрпризом как для «так называемых партнеров» (здесь Путин, вероятно, имеет в виду западные страны), так и «для многих из нас».

Глава государства добавил, что по итогам этого года рост экономики ожидается в 3,5%. «Это хороший показатель, падение прошлого года отыгрывается», — сказал президент.

Ранее эксперты в беседе с NEWS.ru отмечали, что улучшение экономических показателей может обеспечиваться в первую очередь за счет увеличения объемов выпуска военной техники.

Также западные СМИ, с одной стороны, регулярно констатируют, что санкции работают недостаточно эффективно, а с другой — указывают, что после вступления в силу 5 декабря 2022 года нефтяного эмбарго (почти полного отказа Европы, США и других стран от российской нефти) и ценового потолка в 60$ за баррель российской нефти (при поставках выше этой цены Запад не страхует российские танкеры) курс рубля сильно просел. Так, за последний год он снизился к доллару на 43,2%, до 89,7 рубля, на бирже на 14:40 по Москве. А это отражается на ценах ряда товаров и услуг в России.

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Что происходит с экспортом газа

«Газпром» до сих пор поставляет российский газ через Украину в Европу, заявил Путин. По его словам, компания является надежным партнером и выполняет контракт с европейскими странами независимо от политической ситуации.

Президент отметил, что российский газ также потребляет и Украина. Он добавил, что нет смысла лишать Венгрию или Словакию поставляемого голубого топлива, поскольку эти страны платят за товар большие деньги.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» подает для Европы транзитом через Украину 42,4 млн кубометров газа в сутки.

Что будет с курсом рубля

Текущая ситуация со слабым рублем носит временный характер, заявил Путин: «Все нормализуется. А ситуация на финансовом рынке — стабильна». Путин также сказал, что на курс рубля влияют условия на международном рынке и цены на российские товары, отправляемые в другие государства.

Напомним, 10 октября Путин также подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Отдельные компании в течение полугода обязаны продавать свою валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, установленные правительством. А чем больше долларов, евро и юаней продается на российской бирже, тем меньше их дефицит, а значит, и курс, напоминает NEWS.ru.

Аналитики ранее неоднократно отмечали, что до выборов президента 17 марта 2024 года власти будут предпринимать максимальные усилия для укрепления рубля. В результате некоторые эксперты допускали даже курс в 75–80 рублей в начале весны. В то же время в конце 2024 года многие аналитики ждут доллар по 110–120 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снизятся ли цены на яйца

Владимир Путин признал, что по итогу этого года инфляция в России превысит показатель в 7,5% (Центробанк обычно ставит своей целью 4%). Также он признал, что яйца подорожали на 40% за год и добавил, что рост цен на один из самых популярных продовольственных товаров обусловлен недостаточным производством этого продукта на фоне роста спроса (яйца остаются доступным источником белка при удорожании мяса).

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы. <...> Приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», — сказал президент.

Он отметил, что еще одна причина подорожания яиц заключается в том, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», и пообещал, что в ближайшее время ситуацию исправят. NEWS.ru, кстати, уже писал о том, что правительство увеличит импорт. В то же время гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов указывал: чтобы сбить цены, импорт должен быть вдвое больше одобренного властями.

Отдельно Путина спросили и о растущих тарифах ЖКХ. В ответ президент пообещал, что пенсионеров освободят от уплаты банку комиссий при оплате платежек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами на автомобили в России

В ходе пресс-конференции журналист задал Путину вопрос о том, что даже на машины АвтоВАЗа цены «улетели в космос». Он с таким заявлением не согласился, но признал, что ценник вырос на 40%.

Президент пояснил, что в России развитие автопрома и производство части автокомпонентов было доверено «иностранным партнерам». При этом АвтоВАЗ справляется с выпуском машин, сказал Путин. Он также надеется, что рост производства приведет к снижению цен на продукцию.

Что же касается китайских машин, то сейчас они вытесняют европейские не только в России, говорит Путин, но и в других странах. Причина — в повышении качества продукции из КНР. А цена китайских авто растет вместе с их качеством, отмечает президент. «И это [соотношение] цена — качество дает возможность выбирать нашим автолюбителям то, что они хотят», — заверил Путин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мужчина осматривает автомобиль Lada Granta в автосалоне

Что будут делать с трудовыми мигрантами

Президент назвал непростой проблему с иностранными работниками в России. По его словам, в стране сейчас около десяти миллионов трудовых мигрантов. Президент считает, что, с одной стороны, Россия нуждается в квалифицированной рабочей силе, а с другой — приезжие должны уважать законы государства, а при организации их работы нужно руководствоваться интересами коренного населения. В итоге Путин отметил, что стране нужен специальный орган, который бы смотрел на проблемы с мигрантами в комплексе и быстро их решал.

Кстати, говоря о национальном вопросе, он отметил, что «без русских как этноса, без русского народа» существование России невозможно. Поэтому в конце конференции президент призвал верить в великий русский народ как в залог успеха страны.

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