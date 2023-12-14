Путин объяснил, почему газ из России до сих пор поставляется в Европу Путин: Россия поставляет газ в Европу, соблюдая контракт

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«Газпром» до сих пор поставляет российский газ через Украину в Европу, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным». По его словам, компания является надежным партнером и выполняет контракт с европейскими странами, а их трудности с газом — их проблемы.

«Газпром» — надежный партнер, <...> он всегда исполнял контрактные обязательства. То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. <...> Не мы закрыли газопровод Ямал — Европа, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. И не мы взорвали «Северный поток — 1» и частично «Северный поток — 2», — сказал Путин.

К подрывам причастны, скорее всего американцы, уточнил он, а не открывает СП-1 Германия. Глава государства отметил, что российский газ также потребляет и Украина. Он добавил, что нет смысла лишать Венгрию или Словакию поставляемого голубого топлива, поскольку страны платят за это большие деньги.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» подает для Европы транзитом через Украину 42,4 млн кубометров газа в сутки. Отмечается, что заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» была отклонена Киевом.

До этого стало известно, что с начала 2023 года Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа. При этом с момента ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году было транспортировано более 50 миллиардов кубометров голубого топлива.