Назван объем российского газа, который идет через Украину «Газпром» подает для Европы через Украину 42,4 млн кубов газа

Фото: gazprom

Российская компания «Газпром» подает для Европы транзитом через Украину 42,4 млн кубометров газа в сутки, сообщил представитель компании. По его словам, которые приводит ТАСС, заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» была отклонена Киевом.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м. <...> Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал представитель.

Ранее газета China Daily со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию (PipeChina) сообщила, что с начала 2023 года Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа. При этом с момента ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году было транспортировано более 50 миллиардов кубометров голубого топлива.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Договоренности касаются развития сферы поставок и транспортировки газа, а также области геологоразведки и добычи углеводородов.

Как отмечается, стороны обсудили, в частности, поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Они начались в октябре по магистральному газопроводу Средняя Азия — Центр.