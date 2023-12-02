Россия поставила Китаю рекордный объем газа China Daily: Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа

Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

С начала 2023 года Россия поставила Китаю по «Силе Сибири» более 20 млрд кубов газа, сообщила газета China Daily со ссылкой на Китайскую национальную трубопроводную корпорацию (PipeChina). При этом с момента ввода в эксплуатацию газопровода в 2019 году было транспортировано более 50 миллиардов кубометров «голубого топлива».

С начала года по трубопроводу было транспортировано более 20 миллиардов кубических метров природного газа, что является рекордным показателем, — говорится в сообщении.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Договоренности касаются развития сферы поставок и транспортировки газа, а также области геологоразведки и добычи углеводородов.

Как отмечается, стороны обсудили, в частности, поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Они начались в октябре по магистральному газопроводу Средняя Азия — Центр.

До этого стало известно, что российская компания договорилась с Венгрией о дополнительных поставках газа в осенне-зимний период. Как подчеркнул Миллер, организация исполняет все свои обязательства и по-прежнему сильна в экономическим плане, несмотря на санкции.