Россия увеличит поставки газа в Венгрию «Газпром» поставит Венгрии дополнительные объемы газа осенью и зимой

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Газпром» договорился с Венгрией о дополнительных поставках газа в осенне-зимний период, рассказал глава компании Алексей Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Миллер в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину подчеркнул, что организация исполняет все свои обязательства и по-прежнему сильна в экономическим плане, несмотря на санкции.

Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 млрд кубических метров газа, — сказал Миллер.

В сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, что заручился гарантиями Москвы о продолжении поставок нефти и газа в страну. Европейский дипломат указал, что партнерство с «Газпромом» продолжится в соответствии с условиями, которые прописаны в контрактах.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ «неприятно с моральной точки зрения», но является необходимым условием для обеспечения энергобезопасности его страны. При этом политик подчеркнул, что Вена с 2022 года начала ослаблять зависимость от топлива из РФ.