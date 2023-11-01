«Газпром» будет развивать сферу транспортировки газа с Узбекистаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов во время рабочей встречи на Петербургском международном газовом форуме подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, сообщили в российской компании. Договоренности касаются развития сферы поставок и транспортировки газа, а также области геологоразведки и добычи углеводородов.

«Газпром» и правительство Узбекистана подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе, — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили, в частности, поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Они начались в октябре по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр».

Ранее стало известно, что российская компания договорилась с Венгрией о дополнительных поставках газа в осенне-зимний период. Как подчеркнул Миллер, организация исполняет все свои обязательства и по-прежнему сильна в экономическим плане, несмотря на санкции.

Позже депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что Германия платит за внешние поставки газа в три-четыре раза больше, чем платила за топливо из России. Более того, российский газ был не только выгодным, но и экологичным, подчеркнул он.