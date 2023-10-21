В Бундестаге рассказали о проблемах Германии без российского газа «АдГ»: ФРГ в три-четыре раза переплачивает за газ без поставок из РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Германия платит за внешние поставки газа в три-четыре раза больше, чем платила за топливо из России, сообщил ТАСС депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре. По его словам, российский газ был не только выгодным, но и экологичным.

Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки, но газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует нашим экологическим стандартам, — сказал депутат.

В настоящее время ФРГ переходит на возобновляемые источники энергии, отключила АЭС и отказывается от угольных электростанций. Полной климатической нейтральности в стране планируют достичь к 2045 году. При этом изначально во время переходного периода власти страны хотели использовать российский газ, однако от него начали отказываться после начала специальной военной операции на Украине.

В текущей ситуации правительство Германии рассчитывает на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Первый такой стационарный объект планируется возвести к 2026 году. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов составляет 33 млрд кубометров — это в два раза меньше, чем было поставлено в страну в 2021 году по газопроводу «Северный поток».

Ранее Министерство экономики ФРГ сообщило, что власти Германии не могут отследить поставки российского газа в страну. Как отмечается, у правительства нет точной картины происходящего, так как контракты на поставку топлива заключаются частными компаниями. При этом Минэкономики страны выступает против импорта российского сжиженного газа. Однако, помимо ФРГ, отгрузка происходит и в других пунктах в Европе, поэтому отследить это невозможно.