В ФРГ заявили о неспособности отследить российский газ в немецких домах Минэкономики ФРГ заявило о неспособности отследить российский газ в домах

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Власти Германии не могут отследить поставки российского газа в страну, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Как отмечается, у правительства нет точной картины происходящего, так как контракты на поставку топлива заключаются частными компаниями.

Договоры на поставки газа заключают компании, это частноправовые соглашения, они не заключаются федеральным правительством, — приводит агентство слова представителя немецкого ведомства.

При этом отмечается, что Минэкономики Германии выступает против импорта российского сжиженного газа. Однако, помимо ФРГ, отгрузка происходит и в других пунктах в Европе, поэтому отследить это невозможно.

В июле премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не планирует навсегда отказываться от поставок российского газа. А по словам первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Ковалева, экономика Германии переживает не самые лучшие времена из-за влияния целого ряда факторов, включая то, что ФРГ отказалась от дешевого трубопроводного газа и перешла на более дорогой.

Ковалев объяснил, что для немецкой экономики, которая всегда специализировалась на выпуске товаров, это большой минус, поскольку для промышленности нужно много энергии.