Экономист объяснил причины спада в экономике Германии Экономист Ковалев: экономика ФРГ замедлила рост из-за отказа от дешевого газа

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Экономика Германии переживает не самые лучшие времена из-за влияния целого ряда факторов, сообщил NEWS.ru первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. По его словам, это связано с тем, что ФРГ отказалась от дешевого трубопроводного газа и перешла на более дорогой.

Безусловно, введенные против России санкции также влияют на падение роста их экономики. Европейцы потеряли куда больше от этих санкций, чем Соединенные Штаты. В первую очередь это связано с тем, что Германия отказалась от дешевого трубопроводного газа и перешли на более дорогой американский, — рассказал Ковалев.

Экономист объяснил, что для немецкой экономики, которая всегда специализировалась на выпуске товаров, это большой минус, ведь для производства промышленных товаров нужно много энергии.

Дорогой газ не способствует улучшению ситуации. Также переход целого ряда компаний из России в США и другие страны оказал неблагоприятное влияние в сфере экономики. Сейчас я не вижу оптимистичных факторов для улучшения ситуации в ФРГ, — сказал Ковалев.

Эксперт добавил, что пока основные факторы, способствующие ослаблению роста экономики, продолжают действовать. При этом, по его словам, в России прогнозируется рост ВВП на 2,5% по итогам этого года, а для такой крупной экономики это хороший результат.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что экономика страны находится в слабом положении. По его словам, Германия не может позволить себе увеличить федеральные расходы за счет госдолга. Также он отверг призывы субсидировать цены на электроэнергию для крупного бизнеса.