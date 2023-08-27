Шольц заявил о слабом экономическом состоянии Германии

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия не может позволить себе увеличить федеральные расходы за счет госдолга, заявил Bloomberg канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отверг призывы субсидировать цены на электроэнергию для крупного бизнеса. По его словам, экономика страны находится в слабом положении.

Нам не хватает не только денег для субсидирования цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, но и юридических возможностей, — заявил Шольц.

При этом канцлер добавил, что в стране складываются все предпосылки, чтобы через 10, 20 и 30 лет ФРГ «играла в высшей технологической лиге».

Агентство отмечает, что Германия является единственной европейской страной, чей объем производства, согласно прогнозам, сократится.

Россия тем временем вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, страна обошла Германию, уступив при этом Китаю, Индии, США и Японии. Соответствующих результатов удалось достигнуть, несмотря на пессимистичные прогнозы, добавил он.

По итогам нынешнего года федеральный бюджет РФ может быть сведен с профицитом в 2% ВВП. В настоящий момент экономическая ситуация в стране устойчивая, указал президент.