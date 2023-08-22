Путин: РФ вошла в пятерку крупнейших экономик мира несмотря на прогнозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия вошла в пятерку крупнейших экономика мира по итогам 2022 года, передает РИА Новости слова президента Владимира Путина с заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, соответствующие результаты достигнуты несмотря на пессимистичные прогнозы.

Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира, — заявил Путин.

По данным Всемирного банка, в основе которых лежат расчеты внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности, РФ заняла пятое место. Обогнать Россию удалось Китаю, США, Индии и Японии.

Также глава государства отметил, что российские производители уверенно занимают ниши ушедших из страны иностранных компаний. По его словам, Россия и дальше планирует развиваться в соответствующем направлении.

Экономист Николай Головецкий добавил, что Россия успешно справляется с западными санкциями и другими экономическими вызовами. ВВП страны во втором квартале текущего года увеличился на 4,6%, а дефицит бюджета в перспективе будет постоянно сокращаться, указал он.