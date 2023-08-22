Путин ожидает профицита бюджета по итогам года на уровне 2% ВВП

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Президент России Владимир Путин

По итогам нынешнего года федеральный бюджет может быть сведен с запланированным профицитом около 2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он добавил, что текущая бюджетная ситуация в стране в целом устойчивая.

Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне около 2% ВВП, — заявил Путин.

Глава государства отметил необходимость задействовать все возможности страны. Максимальная отдача требуется от всех уровней власти, общества и бизнеса. Только так возможно решить поставленные национальные задачи, указал Путин.

При этом президент отметил рост инфляционных рисков. По его словам, на первом плане стоит задача их сдержать. Консенсус по решению этого вопроса будет найден в любом случае.

По части реальных доходов россиян наблюдается рост, добавил Путин. Это один из главных показателей эффективной работы чиновников, отметил он.

Ранее президент заявил, что Россия вошла в пятерку сильнейших экономик мира. По его словам, таких результатов удалось достигнуть, несмотря на пессимистичные прогнозы. В топ-5 РФ обогнали Индия, США, Китай и Япония.