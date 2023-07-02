В Германии не захотели навсегда отказываться от газа из России Премьер Саксонии Кречмер заявил, что ФРГ не должна отказываться от российского газа навсегда

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Германия не планирует навсегда отказываться от поставок российского газа, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Он также добавил, что выступает за дипломатическое решение ситуации на Украине, передает немецкое издание N-TV.

Германия не должна закрывать путь к российскому газу. Большая часть людей выступает за дипломатическое решение ситуации на Украине, — заключил Кречмер.

Глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер ранее сообщила, что Австрия продолжает получать более половины газа из России. Руководитель ведомства отметила, что это слишком высокий показатель. По словам министра, страна должна прилагать больше усилий, чтобы отказаться от российского газа. Она также заявила, что Москву нельзя считать надежным поставщиком.

Гевесслер отметила, что австрийские газохранилища заполнены на 80%, а цены на энергию снизились. Последним шагом министр называет отказ от газа из России.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в результате введения санкций против России пострадала репутация тех, кто их принял. По ее словам, возник страх, что подобные ограничения могут быть введены в отношении любого игрока на международной арене. Она отметила, что санкционная политика Запада не изменила курс Кремля и не привела к желаемым результатам.