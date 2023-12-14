Путин отрицает «вакханалию» в России по вопросам о запрете абортов Путин заявил об отсутствии «вакханалии» в вопросе запретов на аборты в России

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Президент России Владимир Путин

В России нет никакой «вакханалии» запретов на аборты, решения по этой теме должны быть очень аккуратными, заявил во время прямой линии президент России Владимир Путин. Он напомнил, что у России есть опыт «антиалкогольной кампании», которая привела к употреблению суррогатов. Глава государства подчеркнул, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут стать традиционные ценности и улучшение материального состояния.

Почему говорят о какой-то вакханалии и запретах? Их же нет. <...> В этой связи сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений суррогатами, — сказал Путин.

Ранее депутаты Курской областной думы запретили склонять женщин к абортам. Штраф за нарушение запрета для граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В свою очередь Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий прерывать беременность только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Авторы инициативы утверждают, что уменьшение количества абортов и снижение числа осложнений, вызванных этой процедурой, позволит увеличить рождаемость в стране.