Склонение женщин к абортам запретили еще в одном российском регионе В Курской области приняли законопроект о запрете склонения женщин к абортам

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Депутаты Курской областной думы приняли внесенный главой региона Романом Старовойтом законопроект о запрете склонения женщин к абортам, сообщила пресс-служба облдумы. Министр здравоохранения региона Екатерина Письменная уточнила, что ограничения подразумевают в том числе запрет пропаганды искусственного прерывания беременности и образа жизни чайлдфри в соцсетях.

Депутаты высказали множество предложений по комплексному решению проблемы демографии, над которыми, по их мнению, необходимо поработать в ближайшей перспективе. Пусть сегодняшний законопроект будет первым шагом, решили парламентарии и единогласно его поддержали, — говорится в сообщении.

Штраф за нарушение запрета в регионе для граждан составит до 5 тысяч рублей и от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц. Юрлицам могут грозить штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Спикер курского парламента Юрий Амерев, слова которого приводит 46tv.ru, заявил, что никто не имеет права «уговаривать, нагнетать обстановку». Он утверждает, что в то же время речь о запретах не идет.

В каждом случае все индивидуально. У кого-то, например, есть медицинские показания... Но мы хотим ограничить наших женщин от воздействия извне в плане пропаганды. Речь идет, например, о какой-то явной рекламе, например о баннерах, — сказал Амерев.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Запрет таких операций в частных клиниках также поддержали в Нижегородской области. В Калининградской области за склонение женщин к абортам ввели штрафы в размере до 50 тысяч рублей.