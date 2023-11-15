Еще один российский регион планирует штрафовать за склонение к аборту В Калининграде хотят ввести штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к аборту

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Штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона. Это уже как минимум третий субъект РФ, где вводится такая мера.

Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности <...> влечет наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, — говорится в документе.

Речь идет о случаях, когда женщину вынуждают прервать беременность уговорами, подкупом, обманом и иными способами. При этом если врач объясняет потенциальной матери, что по медицинским показаниям ей лучше сделать аборт, то административной ответственности он не понесет.

Авторами законопроекта стали депутаты партии «Единая Россия». Они объяснили свою инициативу желанием бороться с деструктивными идеями по разрушению института семьи, защиты отцовства, материнства и детства.

По схожей причине тверские и мордовские коллеги калининградских законодателей в начале ноября одобрили закон о запрете склонения к аборту. Там штраф варьируется от 3 тыс. до 200 тыс. рублей.

В то же время в Ханты-Мансийском автономном округе не считают систему наказания рублем в таких ситуациях эффективной. Глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский уверен, что нужно тратить усилия не на борьбу с абортами, а на предотвращение нежелательных беременностей.