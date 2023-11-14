Глава депздрава ХМАО выступил против запрета абортов

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Те же силы, что в РФ тратят на борьбу с абортами, следует направить на предотвращение нежелательных беременностей, заявил директор депздрава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Добровольский в Telegram-канале. Подросткам нужно говорить о контрацепции, в том числе экстренной — после незащищенного полового акта, отметил он.

Должны ли аборты стать менее доступны? Вот на этот вопрос я ответил бы «нет». 30 лет назад мне пришлось начинать работу врачом в большой многопрофильной скоропомощной больнице, куда со всего региона попадали женщины с криминальными абортами. И я видел, как, несмотря на все усилия врачей, иногда молодые красивые женщины погибали в течение нескольких часов от тяжелейшего сепсиса, — рассказал Добровольский.

К криминальным абортам, отметил он, может привести в том числе сложность попадания к гинекологу. Добровольский призвал думать не только о зародившейся жизни, но и о матерях, об их здоровье.

Ранее патриарх Кирилл призвал запретить склонение к аборту на федеральном уровне, а ряд частных клиник в стране отказались предоставлять такие услуги. Депутат Госдумы Евгений Попов предупредил, что запрет абортов может возродить рынок подпольных операций по прерыванию нежелательных беременностей. Он привел статистику Минздрава, согласно которой число абортов в 2022 году снизилось на 3,9%.