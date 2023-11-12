Патриарх Кирилл призвал запретить склонение к аборту на федеральном уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Региональные нормы о запрете склонения женщины к аборту стоит распространить на федеральное законодательство, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, передает ТАСС. В том числе священнослужитель сослался на опыт Мордовии.

К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне, — сказал патриарх.

Священнослужитель считает, что некоторые врачи по коммерческим причинам склоняют женщин к абортированию. По его словам, общефедеральная норма поможет улучшить ситуацию с демографическим кризисом.

В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи, — сказал глава РПЦ.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина указала на то, что выступающие против абортов депутаты поддержали сокращение социального бюджета. В том числе они проголосовали за сокращения трат на маткапитал и жилищную программу для молодых семей.

Демограф Алексей Ракша отметил, что рождаемость не поднимается за счет запрета искусственного прерывания беременности. По его словам, самым ярким примером является Польша, где при жестком запрете абортов наблюдается рекордное падение рождаемости.