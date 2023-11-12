«Давить на женщин нельзя»: депутат объяснил опасность запрета на аборты Депутат Попов: запрет абортов может возродить рынок подпольных операций

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Запрет на аборты может возродить рынок подпольных операций по прерыванию нежелательных беременностей, заявил депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале. Он привел статистику Минздрава, согласно которой число абортов в 2022 году снизилось на 3,9%.

Тема очень чувствительная. Давить на женщин нельзя. Количество абортов и без запретов снижается год к году. Любые резкие запретительные меры могут лишь усугубить ситуацию и возродить фактически уничтоженный рынок подпольных абортов, — отметил он.

По словам Попова, иные меры в здравоохранении действуют гораздо эффективней запретов. В качестве примера он привел низкую младенческую смертность в России, которую назвал результатом большой кропотливой работы, и призвал продолжить идти в этом направлении.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что региональные нормы о запрете склонения женщины к аборту стоит распространить на федеральное законодательство. Священнослужитель сослался в том числе на опыт Мордовии. Священнослужитель считает, что некоторые врачи по коммерческим причинам склоняют женщин к абортированию. По его словам, общефедеральная норма поможет улучшить ситуацию с демографическим кризисом.

До этого Попов заявлял, что ограничения на оборот противозачаточных препаратов могут увеличить количество хирургических операций по прерыванию беременности. По его словам, подвергшимся насилию женщинам придется брать направление на аборт.