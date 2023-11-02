В Тверской области будут штрафовать за склонение к аборту ЗакС Тверской области принял закон о штрафах до 200 тысяч за склонение к аборту

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Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли закон, запрещающий склонение к искусственному прерыванию беременности на территории региона, сообщается на сайте регионального парламента. В случае принуждения беременной к аборту, вне зависимости, сделает она его или нет, тот, кто ее убеждал пойти на этот шаг, будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей.

Документ вводит запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Прописывается непосредственно само понятие "склонение к искусственному прерыванию беременности. Склонение беременной женщины к аборту уговорами, предложениями, подкупом или обманом предусмотрен административный штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗакСа также отметили, что подобные законы уже действуют в некоторых других регионах страны и направлены на защиту семейных ценностей и росту демографии. В то же время в документе оговаривается, что информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не является склонением к аборту.

Ранее клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Подмосковье иерей Филипп Ильяшенко высказал мнение, что аборт неприемлем даже в ситуации, если зачатие произошло в результате изнасилования. По его словам, избавление от ребенка в любом случае остается убийством.