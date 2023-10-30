Священник заявил о недопустимости абортов после изнасилования Иерей Ильяшенко: аборты у жертв изнасилования неприемлемы

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Аборт неприемлем даже в ситуации, если зачатие произошло в результате изнасилования, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко. По его словам, избавление от ребенка в любом случае остается убийством.

Клирик добавил, что это утверждение относится и к девушкам, забеременевшим в результате насилия. Как заявил священник, подобному поступку со стороны мужчины нельзя найти оправдание, но изнасилование не должно становиться поводом для совершения еще большего греха.

Аборт — это узаконенное убийство. Причем убийство самого беспомощного существа и тем человеком, от которого он полностью зависит. Даже новорожденный ребенок способен жить без матери, но находящемуся в утробе этого не дано. <...> Независимо от того, как зародилась жизнь, отбирать ее нельзя, — подчеркнул иерей.

Он также отметил, что если у девушки, забеременевшей после изнасилования, не хватает денег для того, чтобы родить и вырастить ребенка, ей на помощь придут государство и Церковь. В частности, как заявил священнослужитель, в России существует материнский капитал и другие виды помощи, а Церковь поддерживает нуждающихся всеми доступными средствами, в том числе материальными.

Церковная благотворительность касается тех, кто оказался в больницах, госпиталях, чья жизнь разрушена. И детям, рожденным в результате изнасилования, Церковь тоже способна помочь, если они будут нуждаться в этом, — пояснил Ильяшенко.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что рождаемость не поднимается за счет ограничения или запрета абортов. По словам специалиста, самым ярким примером является Польша, где при жестком запрете абортов наблюдается рекордное падение рождаемости.