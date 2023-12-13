Депутаты хотят запретить частным клиникам проводить аборты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий прерывать беременность только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, следует из документа, размещенного в думской электронной базе. Таким образом предлагается исключить частные клиники из числа медорганизаций, которым разрешается проводить подобного рода процедуры.

Авторы инициативы утверждают, что уменьшение количество абортов и снижение числа осложнений, вызванных этой процедурой, позволит увеличить рождаемость в стране. Нововведение предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Депутаты Курской областной думы ранее запретили склонять женщин к абортам. Ограничения подразумевают в том числе запрет пропаганды искусственного прерывания беременности и образа жизни чайлдфри в соцсетях. Штраф за нарушение запрета для граждан составит до 5 тысяч рублей и от 10 до 20 тысяч — для должностных лиц. Юрлицам могут грозить штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

До этого частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. В Калининградской области за склонение женщин к абортам ввели штрафы в размере до 50 тысяч рублей.