«Приводить в чувство надо»: Путин выступил против ликвидации МФО Путин призвал «привести в чувство» микрофинансовые организации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций на данный момент нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, МФО скорее необходимо «привести в чувство», если они злоупотребляют доверием людей. Глава государства уточнил, что вновь поручит компетентным органам оценить ситуацию. Трансляцию прямой линии ведет сайт Кремля.

Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации? А надо их ликвидировать? Да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием или делают что-то, что не должны. <...> Приводить их в чувство нужно, вот это правда, — отметил Путин.

Ранее Центробанк оценил количество граждан России, имеющих три и более кредита. По данным регулятора, показатель вырос до 10 млн человек. Число заемщиков увеличилось на 2,2 млн за последний год. Общее число граждан, имеющих задолженности в банках и микрофинансовых организациях, составило 46,7 млн человек, что на 2,1% больше, чем в прошлом году. Объемы задолженности в группе лиц с множественными кредитами также растут.