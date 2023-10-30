В Центробанке рассказали, сколько россиян имеют три кредита и более Центробанк: число россиян с тремя и более кредитами выросло до 10 млн человек

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Число россиян, имеющих три кредита и более, выросло до 10 млн человек, заявили специалисты Центробанка России. По их словам, этот показатель увеличился на 2,2 млн человек за последний год. Общее число граждан, имеющих задолженности в банках и микрофинансовых организациях, составило 46,7 млн человек, что на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Специалисты финансового регулятора провели исследование, основанное на данных бюро кредитных историй. Выяснилось, что число россиян с задолженностями выросло за счет клиентов банков. Объемы задолженности в группе лиц с множественными кредитами также растут. По данным ЦБ, общие требования кредиторов к таким гражданам достигли отметки в 14,1 трлн рублей, прибавив 16,5% за последние полгода. В группе кредиторов с двумя задолженностями эта сумма выросла лишь на 2,9% и достигла 7,2 трлн рублей. Объем задолженности в группе, имеющей лишь один кредит, упал ниже 9 трлн рублей.

Количество ипотечных заемщиков превысило 10 млн человек. При этом почти половина из них (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, — говорится в отчете Банка России.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в России вырос интерес граждан к депозитам. По ее словам, это связано с ростом ставок, позволяющим россиянам компенсировать издержки от инфляции. При этом Набиуллина подчеркнула, что потребительское кредитование замедлилось.