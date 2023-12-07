Сколько будет стоить рубль в 2024 году: прогнозы финансовых аналитиков Финаналитик Кричевский: курс доллара может повыситься в 2024 году до 120 рублей

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Рубль, несмотря на некоторое снижение в первую неделю декабря, держится вполне уверенно. И, как ожидают аналитики, будет чувствовать себя относительно комфортно вплоть до весны 2024 года. Что произойдет потом и какими будут курсы доллара, евро и юаня в будущем, рассказывает NEWS.ru.

Какие сейчас курсы доллара, евро и юаня на бирже

В середине ноября курс доллара упал ниже 90 рублей — впервые с 27 июля. 21 ноября он опустился до 87,9 рубля. И после ни разу за вторую половину месяца (по итогам торгов) не поднимался выше 90. Но с начала декабря рубль начал сдавать позиции. В первый же день зимы доллар превысил отметку в 90 рублей и закрылся на уровне 90,4, курс евро вырос до 98, юаня — до 12,6 рубля. В целом за первую неполную неделю декабря (с 1 по 6 число) рубль потерял к иностранным валютам 2,9–3,6%.

В четверг, 7 декабря, доллар торгуется на бирже вблизи 92,6 рубля, евро — чуть ниже 100 рублей, юань — возле отметки 12,9 рубля. О том, что ждет рубль под Новый год, NEWS.ru подробно рассказывал в отдельном материале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От чего зависит курс рубля

От баланса спроса и предложения. Чем больше спрос на иностранную валюту в России, тем выше ее курсы и, соответственно, ниже стоимость рубля. И наоборот: чем больше предложение валюты, тем рубль дороже.

Объемы экспорта и и импорта (по сути, речь снова идет про спрос и предложение). Российские экспортеры продают свои товары за границу, получают оплату в иностранной валюте и продают ее за рубли, чтобы уже в рублях платить зарплату и проводить другие операции. В итоге спрос на рубль растет. А импортеры, приобретая товары за границей, покупают валюту для расчетов с поставщиками. В итоге спрос растет уже на доллары и евро, как и их курсы.

Налоговые периоды. Налоговые обязательства имеют строго установленные сроки уплаты. Иногда это календарный год, но во многих случаях — месяц или квартал. Чтобы уплатить налоги, компании-экспортеры продают иностранную валюту. Спрос на рубль повышается, его курс растет.

Бюджет и нефть. При высоких ценах на нефть доходы от российского экспорта большие, денег в казне много — и курс рубля укрепляется на этих позитивных новостях. При низких доходах, наоборот, бюджет становится дефицитным, а рубль слабеет. Когда расходы бюджета превышают его доходы (даже при относительно высоких ценах на нефть), власти могут намеренно ослабить рубль. Летом 2022 года министр финансов Антон Силуанов признался, что «при повышении цены доллара на один рубль казна получит дополнительно 130–150 млрд рублей (ведь нефть продается за иностранную валюту. — NEWS.ru). А при росте доллара на 10 рублей бюджет получит уже больше триллиона рублей». На тот момент курс доллара составлял около 53 рублей, и в Минфине его называли невыгодным для бюджета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка. Мягкий курс ДКП (денежно-кредитной политики) — фактор слабости национальной валюты: при такой политике ключевая ставка снижается и рубли становится доступнее брать в кредит. И наоборот: при жесткой политике ключевая ставка повышается, рубль становится дороже. Также важен уровень ставок в других странах. Когда центробанки США, Великобритании и еврозоны повышают ставки, это приводит к удорожанию валют данных стран (ставки по кредитам в этих валютах тоже растут, в результате чего доллары, фунты и евро становятся дороже, в том числе к рублю).

Геополитика, внутриполитические риски, санкции. Негативные новости, слухи могут спровоцировать ажиотажный спрос на валюту. Впрочем, данный фактор работает и в обратную сторону. Например, принятие более мягких санкций, чем ожидалось, может сыграть в пользу рубля.

Каким будет курс рубля в 2024 году

Начало года для рубля может быть удачным благодаря дополнительному сбору налогов с сырьевых компаний и росту цен на нефть на фоне договоренностей ОПЕК+, прогнозирует в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Но весной эти драйверы сойдут на нет, и рубль начнет слабеть. «С этого момента начнется новый полноценный цикл падения рубля», — полагает эксперт. По его словам, уже к лету доллар будет стоить более 100 рублей, курс евро превысит 111, а юань закрепится выше 14 рублей.

Аналогичные цифры называет основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. «В первом квартале доллар будет держаться возле отметки 90 рублей, а дальше из-за снижения экспортных доходов РФ и роста дефицита бюджета властям придется отпускать курс нацвалюты», — полагает он.

Аналитик «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов ожидает укрепления доллара к концу 2024 года до 110–115, евро — до 116–123, юаня — до 15,3 рубля. На середину лета курсы иностранных валют будут ниже этих уровней на 10–15%, считает эксперт.

Очевидно, в 2024 году рубль будет значительно слабее текущих уровней, соглашается в беседе с NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, через год доллар будет стоить 110 рублей, евро — 120, а юань — 14. «Сейчас это выглядит несколько агрессивно по отношению к российской валюте, но ведь в начале 2023 года тоже мало кто ждал, что при нефти в $85 за баррель курс доллара подскочит до 102 рублей», — замечает эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский допускает, что в моменте курс доллара в следующем году может подниматься до 120, а евро — до 130 рублей. «В первую половину года доллар вряд ли пойдет на трехзначные величины: власти не допустят этого путем словесных и фактических интервенций в виде продажи выручки экспортерами. После выборного ажиотажа и ближе к лету вожжи могут легко отпустить. Ждать курса ниже 100 рублей в конце года по меньшей мере наивно», — сказал он NEWS.ru.

Часть экспертов, опрошенных NEWS.ru ранее, предполагают, что до выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года, власти постараются не допустить резкого ослабления рубля.

Есть ли у рубля шанс укрепиться

По словам эксперта нефтегазовой отрасти Шамиля Исламова, курс рубля будет и дальше формироваться исходя из потребностей бюджета РФ. У государства есть рычаги управления курсом в виде ключевой ставки ЦБ и обязательной продажи валютной выручки экспортерами, напоминает он.

«Для инфляции — чтобы она не вышла из-под контроля — наиболее оптимальным будет курс 70–80 рублей за доллар, а для бюджета — исходя из цен на нефть», — говорит эксперт. При этом Исламов допускает, что в случае окончания украинского конфликта и сохранения цен на нефть на уровне $70–80 за баррель российская валюта способна укрепиться до 80 рублей за доллар.

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