Силуанов заявил о стабилизации курса рубля Силуанов: меры государства по стабилизации курса рубля сработали

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» в Москве, заявил о стабилизации курса рубля. По его словам, которые приводит ТАСС, национальная валюта будет и дальше находиться в нынешних параметрах.

Мы видим, что курс сейчас стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться. Поэтому бюджетное правило, бюджетная устойчивость, контроль за операциями агентов внешнеэкономической деятельности, — все это влияет на курс, — сказал он.

Министр добавил, что меры, принятые государством для укрепления и стабилизации рубля, сработали. В частности, речь идет об указе президента о контроле за возвратом выручки экспортеров, отметил глава Минфина.

То, что сейчас сложилось: экспортеры товары свои поставляют на внешние рынки, а выручку оттуда не всю сюда приводят. И это как раз влияет на соотношение курса к иностранным валютам. Поэтому то, что было принято по ужесточению контроля, сыграло свою роль, — сказал он.

Силуанов признал, что Россия не может полностью отказаться от импорта зарубежных товаров. Несмотря на это, он призвал создавать больше собственных компетенций, чтобы страна меньше зависела от курсов валют.

Ранее Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Так, стоимость доллара оценивается в 93 рубля, евро — в 99 рублей, а юань — в 12,69 рублей.

Ранее Антон Силуанов заявил, что общие расходы федерального бюджета России выросли в два раза за последние пять лет. По его словам, в 2024 году расходы бюджета составят около 36,6 трлн рублей. Средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет мобилизации доходной базы.