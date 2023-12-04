Курс доллар вернулся к 90: что ждет рубль под Новый год, вырастут ли цены Финаналитик Раманинов: курс доллара может вырасти до 95 рублей до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар, заметно просевший к рублю в ноябре, снова начал расти. 1 декабря курс американской валюты поднялся выше 90 рублей — впервые с 20 ноября. До сих пор рубль держался довольно уверенно, но декабрь может преподнести неприятные сюрпризы. NEWS.ru рассказывает, что будет с курсами доллара, евро и юаня до конца года и как это повлияет на цены.

Что происходит с валютами на бирже

В середине ноября курс доллара провалился ниже 90 рублей — впервые с 27 июля. 21 ноября он опустился до 87,9 руб. И после ни разу за вторую половину месяца (по итогам торгов) не поднимался выше 90 рублей. Евро торговался на уровне 96–98,2 руб., юань — 12,3–12,5 рубля. В целом за ноябрь доллар потерял около 4% своей стоимости, евро — 1,5%, юань — 1,6%. При этом от максимумов начала октября иностранные валюты спикировали вниз на 8–11%.

В пятницу, 1 декабря, доллар превысил отметку в 90 рублей. По состоянию на 13:00 мск курс американской валюты составил 90,08 руб. (+63 коп. к закрытию четверга), евро к этому времени укрепился до 98,2 руб. (+80 коп.), юань — до 12,6 руб. (+11 коп.), следует из данных Московской Биржи.

Почему до сих пор доллар падал

Как уже писал NEWS.ru, на укрепление рубля в октябре — ноябре повлияли три важных, фундаментальных фактора. Первый — это обязательство экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке (соответствующий указ 11 октября подписал президент России Владимир Путин). Увеличение предложения валюты на рынке снизило давление на рубль.

Второе — рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС. Этот эффект уже постепенно проходит, но выручка, полученная экспортерами благодаря дорогой нефти, начинает реализовываться сейчас и еще будет реализовываться некоторое время, объясняют эксперты.

Третье — повышение ключевой ставки ЦБ с 13% до 15%. Оно стало уже четвертым за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%. Регулятор продолжает жесткий цикл денежно-кредитной политики, а это сдерживает кредитную активность и ограничивает возможность покупки валюты под импорт, объясняют аналитики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие прогнозы курсов дают эксперты

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся в своих прогнозах относительно курса рубля, однако многие считают, что драйверы для его укрепления закончились.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров допускает, что в конце декабря курс доллара может снизиться до 85–87 руб., а евро — до 92–94 руб. Аналитик телеграм-канала «Рынки. Деньги. Власть» Сергей Раманинов, напротив, считает, что рубль еще может немного ослабнуть. «Справедливый диапазон для доллара — 90–95 руб., евро — 99–104,5 руб., юаня — 12,6–13,2 руб.», — говорит он.

Прогноз от финансового эксперта, трейдера Артема Звездина до конца года — 88–91 рубль к доллару, 95–100 рублей к евро и 12,28–12,75 — к юаню. «Если на рынке появится большая негативная информация, мы сможем увидеть кратковременный выход за пределы коридора с последующим возвратом назад», — уточняет эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин ждет, что до конца декабря доллар будет торговаться в районе 90–95 руб., евро — 98–100 руб., юань — 12,5–12,9 руб. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что в ближайшее время доллар найдет баланс на уровне 90–91 руб., евро — 98–99 руб., юань — 12,6–12,8 руб.

Какие факторы будут играть против рубля

Не в пользу рубля играет повышенный внутренний спрос на валюту, который характерен для конца года, говорит Александр Потавин. Он прогнозирует снижение поступления валютной выручки в декабре на 10–15% относительно уровней октября — ноября. «Если в прошлом месяце можно было видеть эффект от ранее введенных обязательных продаж валютной выручки, то уже во второй половине ноября объемы таких продаж пошли вниз», — поясняет аналитик.

Еще один фактор против рубля — большие расходы бюджета в конце года в условиях снижения цен на нефть (в ноябре). «Это означает избыток рублей в системе, который не будет обеспечен ростом предложения валюты, что найдет отражение в ослаблении рубля», — рассуждает Потавин.

Сергей Раманинов напоминает, что Минэкономразвития ожидает курс доллара к концу года в районе 94 рублей. Можно считать, что это «ориентир правительства» на конец декабря. «Слишком крепкий рубль [государству] невыгоден, поскольку это снижает рублевые нефтяные доходы. Поэтому с учетом снижения цен на нефть и роста дисконта на Urals к эталонному сорту (North Sea Dated) в ноябре рубль несколько ослабнет», — рассуждает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие факторы будут играть в пользу рубля

По-прежнему поддерживает рубль эффект жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, который может быть подкреплен в декабре еще одним повышением ключевой ставки, считает Александр Бахтин. Кроме того, рублю не дает упасть обязательная продажа большей части экспортной выручки на внутреннем рынке, добавляет он.

Федор Сидоров напоминает, что после 20 декабря наступит очередной налоговый период, когда компании-экспортеры будет продавать валюту и перечислять налоги в бюджет. В теории это должно оказать поддержку российской валюте, так как спрос на нее вырастет.

Как это повлияет на цены

По мнению Федора Сидорова, движения курсов валют до Нового года не повлияют на стоимость товаров. В любом случае цены будут расти на самые востребованные в этот период продукты питания — алкоголь, мандарины, конфеты и т. д. Потому что ретейл заинтересован воспользоваться предновогодним ажиотажем, говорит он.

Сергей Раманинов замечает, что динамика потребительских цен последних недель — неутешительная, даже несмотря на прошлое укрепление рубля. «В предновогодний сезон традиционно растет спрос, поэтому можно ожидать небольшое сезонное ускорение инфляции», — прогнозирует эксперт.

По мнению Артема Звездина, укрепление рубля сейчас никак не поможет в снижении цен на товары и услуги. Рублю по-прежнему мешает скрытая инфляция. Тем более к концу года цены пойдут вверх из-за роста предновогоднего спроса, соглашается с коллегами аналитик.

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