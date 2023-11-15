Доллар рухнул ниже 90 рублей. Подешевеет ли дальше, упадут ли цены? Финаналитик Звездин: курс доллара до конца года может опуститься до 80 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду курс доллара на МосБирже упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. От максимумов начала октября иностранные валюты потеряли около 12%. Рубль крепнет из-за увеличения предложения валюты на рынке и дорогой нефти. Но долго ли продлится рублевое ралли и как падение доллара может отразиться на стоимости товаров, расскажет NEWS.ru.

Как проходят торги на бирже

В среду на первой же минуте после открытия торгов на МосБирже курс доллара снизился на 20,75 коп., до 90,39 руб., следует из данных торговой площадки. Но дальше его падение ускорилось. К 09:30 мск доллар стоил уже 90,1 руб., а через час с небольшим провалился ниже 90 руб.

К 11:12 мск курс американской валюты снизился до 89,64 руб. (-96 коп. к закрытию вторника), евро — до 97,51 руб. (—61 коп.), а в моменте опускался ниже 89 руб.

За последний месяц (если не брать в расчеты торги в среду) доллар потерял около 7%, евро — почти 4% своей стоимости. Причем от максимумов начала октября иностранные валюты спикировали вниз почти на 12%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему падает доллар

На укрепление рубля повлияло три важных, фундаментальных фактора, поясняют эксперты. Первый — это обязательство экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рынке (соответствующий указ 11 октября подписал президент России Владимир Путин). Увеличение предложения валюты на рынке снизило давление на рубль.

Второе — рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Данный эффект уже постепенно проходит, но выручка, полученная экспортерами благодаря дорогой нефти, начинает реализовываться сейчас и еще будет реализовываться некоторое время, поясняет в беседе с NEWS.ru финансовый эксперт, трейдер Артем Звездин.

Третье — повышение ключевой ставки ЦБ с 13% до 15%. Это стало уже четвертым повышением ставки регулятором за последние три месяца. 21 июля ставка увеличилась с 7,5% до 8,5%, а 15 августа в ответ на ослабление рубля ЦБ внепланово повысил ее сразу с 8,5% до 12%. И уже на заседании 15 сентября поднял ключевую ставку на один процентный пункт, доведя ее таким образом до 13%. «Регулятор продолжает жесткий цикл денежно-кредитной политики, а это сдерживает кредитную активность и сужает покупки валюты под импорт», — говорит в разговоре с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Будет ли дальше укрепляться рубль

По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, в течение двух недель курс доллара может снизиться до 88 руб., евро — до 96 руб., и если после этого не случится отскока, далее мы можем увидеть доллар по 84 руб., а евро — по 93 руб. «До конца года курс доллара может находиться в коридоре 84–94 руб., евро — 93–103 руб.», — отметил собеседник NEWS.ru.

Технически падение доллара ниже 90 руб. открывает возможность дальнейшей коррекции, соглашается Артем Звездин. По его словам, курс американской валюты может опуститься даже до 82–80 руб. до конца года. Однако высокая ключевая ставка ЦБ и обязательства экспортеров по продаже выручки — это крайние (и невыгодные бизнесу) меры, а значит, и недолговечные.

«После снятия данных ограничений, очевидно, мы увидим дальнейшее падение рубля», — рассуждает Звездин. Но до выборов президента в марте 2024 года рубль, скорее всего, будет укрепляться — как минимум до 80 руб. за доллар. Более сильное падение доллара — ниже 80 руб. — будет во многом зависеть от цен на нефть, полагает аналитик. «Если они продолжат расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке или новых договоренностей ОПЕК+, мы увидим дальнейшее укрепление рубля», — говорит Звездин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда пройдет волна распродаж маржинальных позиций (у тех участников рынка, кто покупал валюту в спекулятивных целях значительно выше текущих уровней и еще в кредит), то доллар может и стабилизироваться, допускает Михаил Зельцер. «Скорее всего, в ноябре мы еще увидим пусть и краткосрочный, но возврат „американца“ к 90. Но негативные факторы для иностранных валют и одновременно позитивные для рубля будут действовать еще как минимум полгода», — полагает аналитик.

По прогнозу основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, рубль будет укрепляться до весны, так как «высокая ключевая ставка сохранится как минимум весь следующий год, а при необходимости может быть снова повышена». «Курс может стабилизироваться в коридоре 85–92 руб. за доллар и 93–95 руб. за евро», — прогнозирует собеседник NEWS.ru.

Упадут ли вместе с долларом и цены

В моменте цены на товары и услуги не упадут, но наверняка прекратят свой безудержный рост, считает Михаил Зельцер. «Пока не будут распроданы остатки товаров, закупленных по завышенному курсу, новые импортные товары, по уже более привлекательной стоимости, на полках не появятся», — отмечает эксперт.

Заметного снижения цен ждать не стоит, ведь, несмотря на снижение доллара, рублевая инфляция по-прежнему высокая, добавляет Артем Звездин. «Кроме того, ограничительные меры на импорт, усложнение логистических цепочек, санкции — все это продолжает работать, а значит, укрепление рубля не повлечет за собой серьезного удешевления товаров и услуг», — рассуждает эксперт.

Впрочем, это не относится к тем товарам, которые напрямую зависят от курса доллара и евро, — туристическим путевкам, импортным телефонам и т. п. В данном случае Звездин допускает снижение цен в пределах 10% примерно к февралю.

По мнению Федора Сидорова, даже несмотря на крепнущий рубль, рассчитывать на падение цен не стоит. Во-первых, потому что благодаря успешной политике импортозамещения российские цены слабо зависят от мировых валют. А во-вторых, потому что уже к лету следующего года (после выборов президента. — NEWS.ru) может случиться очередное падение рубля, объясняет он.

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