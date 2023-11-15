Курс доллара упал ниже 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты упал ниже 90 рублей, следует из данных торгов на МосБирже. Последний раз доллар опускался до таких показателей 27 июля.

По данным торгов на 10:35 мск, доллар снижался на 0,67%, до 89,99 рубля. Через пять минут валюта замедлила падение и вышла на уровень 90,01 рубля. Евро снизился на 0,31% и составил 97,82 рубля. Китайский юань также опустился на 0,44% до 12,415 рубля.

Доллар второй день подряд уступает позиции. Накануне американская валюта опускалась до 91 рубля. Вместе с тем евро укрепился: 14 ноября валюта составляла 97,68 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал о тенденции к небольшому укреплению российской валюты к концу года. Он отметил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется. По словам Грефа, такой показатель является справедливым и достижимым курсом.

Тем временем финансовый аналитик Александр Потавин заявил, что покупка долларов на фоне укрепления рубля может быть преждевременной, есть вероятность, что американская валюта продолжит снижение по отношению к российской. По его мнению, можно ожидать, что до конца года курс будет колебаться в пределах 90–96 рублей за доллар.