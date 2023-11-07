Греф предсказал курс рубля к Новому году Греф заявил, что к концу года курс доллара будет колебаться около 90 рублей

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Есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты к концу года, заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости. Он добавил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется.

Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то, — сказал он на пресс-конференции.

Греф уже сообщал, что фундаментальный курс национальной валюты должен составлять 85–90 рублей за доллар. По его словам, курс доллара может стабилизироваться после указа президента РФ Владимира Путина о валютной выручке. Глава Сбербанка также упомянул о воздействии спекулянтов на курс рубля и сообщил, что банк рассматривает меры по борьбе с этим явлением.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года и у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро. Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70–75 за баррель против $50–55, объяснил Орешкин.