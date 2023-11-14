Курс доллара на МосБирже опустился до 91 рубля Курс доллара на МосБирже упал до 91 рубля впервые с 28 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара в ходе торгов на МосБирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля, о чем свидетельствуют данные торгов. Европейская валюта также показала небольшое ослабление — до 97,68 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» к 14:05 мск снижается на 62 копейки, до 91 рубля. Минутами ранее он опускался до 90,91 рубля. Курс юаня в то же время снижается на 7 копеек, до 12,47 рубля.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже частью экспортеров выручки в иностранной валюте, получаемой по внешнеторговым контрактам. В Центробанке России заявили, что обязательная продажа валютной выручки изменит ситуацию с ликвидностью (наличием долларов, евро и юаней) на рынке в лучшую сторону. Также предполагалось, что введение требования к крупным компаниям-экспортерам даст возможность сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявлял, что до президентских выборов в 2024 году власти будут стараться любыми способами стабилизировать курс рубля. Указ президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами может оказаться не единственной мерой по ужесточению валютного контроля, поэтому у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам, считает эксперт.